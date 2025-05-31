تشيزني يحسم جدل تجديد عقده مع برشلونة

وكان ، البالغ من العمر 35 عاماً، قد انضم إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد ستة أشهر، وذلك بعد أن كان قد أعلن اعتزاله في بداية الموسم الحالي، قبل أن يعود لتغطية غياب الحارس الألماني أندره الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة.ووفقاً لصحيفة " " ، فإن تشيزني وافق على تجديد عقده مع برشلونة لموسم إضافي، بعد الأداء القوي الذي قدمه مع الفريق الكاتالوني في مختلف المسابقات، بحيث ساهم في تحقيق الثلاثية المحلية للمرة الأولى في تاريخ النادي، إضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.ضافت الصحيفة أن الحارس السابق لنادي جوفنتوس الإيطالي سيوقع عقداً جديداً لمدة موسم، مع خيار التمديد لعام إضافي.كذلك أشارت إلى أن لبرشلونة، الألماني ، كان حريصاً على ضمان استمرار تشيزني، الذي لعب دور الحارس الأساسي في الأشهر الأخيرة، بعد أن تفوّق على إيناكي بينيا، الذي كان قد تولى حراسة المرمى موقتاً بعد إصابة تير شتيغن، قبل أن يعود إلى مقاعد البدلاء لمصلحة الحارس البولندي.وأصبح الحارس البولندي يحظى بثقة كبيرة داخل الملابس، إذ أشاد العديد من لاعبي الفريق الكاتالوني بأدائه وشخصيته، وبرز كأحد أكثر اللاعبين قبولاً وتأثيراً في الفريق، ما جعل مسألة استمراره محل ترحيب كبير من زملائه والجهاز الفني.وذكرت الصحيفة أن تشيزني لا يمانع بلعب دور ثانوي خلال الموسم المقبل، وكان فليك قد اعترف بأنه مع عودة تير شتيغن لن تكون هناك مشكلة في أن يتنازل الحارس البولندي عن مكانه للحارس الألماني، ولكن المدرب الألماني اختار منح البولندي الاستمرارية في نهاية الموسم الحالي على رغم عودة قائد الفريق من الإصابة.وأوضحت الصحيفة أن تجديد عقد تشيزني لن يؤثر على خطط النادي في التعاقد مع حارس جديد، إذ لا يزال خوان غارسيا، حارس مرمى إسبانيول، يمثل أولوية قصوى للإدارة الرياضية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.