الاتحاد العراقي: المدرب غراهام أرنولد لا يمتلك أي حسابات في مواقع التواصل

الاتحاد ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مدربَ منتخبنا الوطنيّ "غراهام " لا يملكُ أيَّ حساباتٍ في مواقع التواصلِ الاجتماعيّ وكل التطبيقات، وإن ما يطرحُ من حساباتٍ تحملُ اسمه وصفته هي مزيفةٌ وغيرُ صحيحة.أكد الاتحادُ أنه سيسلكُ الجانبَ القانونيَّ باتخاذِ الإجراءاتِ التي تحاسبُ مَن يستخدمُ اسمَ المدربِ غراهام أرنولد في جميع المواقع والتطبيقات الإلكترونيّة من أجل كشفِ الحقائق أمامَ المجتمعِ الرياضيّ بشكلٍ عامٍ، وتحميل تلك الصفحاتِ المزيفة التي تبثُّ الشائعاتَ، والتي يملكها أشخاصٌ يحاولونَ تزييفَ الحقائقِ، ونشرَ الكذبِ، وتضليلَ الجماهير.