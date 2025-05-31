تشكيل مواجهة باريس وإنتر في نهائي أبطال أوروبا

ويقود الثلاثي وفيتينيا، أما إنتر ، فبدأ بالثلاثي وماركوس تورام وهاكان كالهانوجولو.وكان قد تأهل للنهائي على حساب آرسنال، في حين تأهل إنتر ميلان للنهائي على حساب برشلونة.