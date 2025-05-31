بالصور.. أسود الرافدين يواصلون تحضيراتهم لمواجهة كوريا

انطلقت، اليوم السبت، الوحدة التدريبية السادسة لمنتخبنا الوطني في ملاعب ، تحضيراً لمواجهة منتخب ، في الخامس من شهر حزيران المقبل.

وحضر الوحدة التدريبية رئيس . يشار الى مباراة وكوريا الجنوبية تأتي ضمن الجولةِ التاسعة من تصفياتِ المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لنهائياتِ 2026. أدناه صور الوحدة التدريبية للمنتخب العراقي..