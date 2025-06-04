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ديشامب يكشف عن موقع مبابي في مباراة الغد

رياضة

2025-06-04 | 15:22
ديشامب يكشف عن موقع مبابي في مباراة الغد
المصدر:
موقع كووورة
416 شوهد

كشف ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن موقع ودور كيليان مبابي في مباراة القمة المرتقبة أمام منتخب إسبانيا، المقررة غدًا الخميس في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء: "مبابي عانى من إصابة في الفترة الأخيرة كادت أن تحرمه من المشاركة في يورو 2024، ولم يكن في كامل جاهزيته خلال البطولة. لكن بالنظر إلى موسمه الأول مع ريال مدريد، فقد قدّم أداءً جيدًا ويملك إمكانات أكبر بكثير مما ظهر حتى الآن".

وعن المركز الذي سيشغله مبابي خلال اللقاء، أوضح مدرب "الديوك": "بعد تفكير طويل، قررنا الاعتماد عليه كرأس حربة. نهدف إلى الحفاظ على توازن الفريق، خصوصًا من الناحية الدفاعية".

وأضاف: "رغم أهمية الدفاع، إلا أننا لن نكتفي به فقط. اللعب من أجل التكتل الدفاعي لن يفيد أمام منتخب إسبانيا الذي يتميز بالاستحواذ والضغط العالي. من الممكن أن نبدأ بخطة وننهي المباراة بخطة أخرى".

وشدد ديشامب في ختام تصريحاته على أهمية التوازن في مثل هذه المواجهات الكبرى، قائلاً: "المفتاح هو خلق مشكلات فنية للمنافس، هذا هو هدفنا الأساسي".

يُذكر أن الفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا سيلتقي مع المتأهل من مباراة ألمانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساء الأحد المقبل.
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