ديشامب يكشف عن موقع مبابي في مباراة الغد

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء: " عانى من إصابة في الفترة الأخيرة كادت أن تحرمه من المشاركة في يورو 2024، ولم يكن في كامل جاهزيته خلال البطولة. لكن بالنظر إلى موسمه الأول مع ، فقد قدّم أداءً جيدًا ويملك إمكانات أكبر بكثير مما ظهر حتى الآن".وعن المركز الذي سيشغله مبابي خلال اللقاء، أوضح مدرب "الديوك": "بعد تفكير طويل، قررنا الاعتماد عليه كرأس حربة. نهدف إلى الحفاظ على توازن الفريق، خصوصًا من الناحية الدفاعية".وأضاف: "رغم أهمية الدفاع، إلا أننا لن نكتفي به فقط. اللعب من أجل التكتل الدفاعي لن يفيد أمام منتخب إسبانيا الذي يتميز بالاستحواذ والضغط العالي. من الممكن أن نبدأ بخطة وننهي المباراة بخطة أخرى".وشدد ديشامب في ختام تصريحاته على أهمية التوازن في مثل هذه المواجهات الكبرى، قائلاً: " هو خلق مشكلات فنية للمنافس، هذا هو هدفنا الأساسي".يُذكر أن الفائز من مواجهة وإسبانيا سيلتقي مع المتأهل من مباراة والبرتغال في نهائي الأوروبية، مساء الأحد المقبل.