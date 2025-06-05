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الأردن يهزم عُمان في تصفيات كأس العالم
رياضة
2025-06-05 | 14:01
المصدر:
السومرية نيوز
1,401 شوهد
تمكن المنتخب
الأردني
لكرة القدم، الخميس، من هزيمة مضيفه المنتخب العمُاني في تصفيات
كأس العالم
2026.
والتقى
الأردن
مع
عمان
، في إطار مواجهات الجولة التاسعة من عمر منافسات المرحلة النهائية المونديال.
وفاز منتخب الأردن بثلاثة أهداف دون رد، سجلها اللاعب
علي علوان
في الدقيقتين 45+7 من الشوط الأول و51 و64 في الشوط الثاني.
وبهذا الفوز، يحقق منتخب الأردن 3 نقاط ثمينة تجعله في صدارة ترتيب مجموعته بتصفيات
كأس العالم
برصيد 16 نقطة، ليقترب من حسم التأهل المباشر إلى كأس العالم.
وعلى الجانب الآخر، يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.
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