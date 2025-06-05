الأردن يهزم عُمان في تصفيات كأس العالم

والتقى مع ، في إطار مواجهات الجولة التاسعة من عمر منافسات المرحلة النهائية المونديال.وفاز منتخب الأردن بثلاثة أهداف دون رد، سجلها اللاعب في الدقيقتين 45+7 من الشوط الأول و51 و64 في الشوط الثاني.وبهذا الفوز، يحقق منتخب الأردن 3 نقاط ثمينة تجعله في صدارة ترتيب مجموعته بتصفيات برصيد 16 نقطة، ليقترب من حسم التأهل المباشر إلى كأس العالم.وعلى الجانب الآخر، يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.