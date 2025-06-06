شاهد احتفال ولي عهد الأردن وشقيقه بالتأهل الى كأس العالم (فيديو)

شاهد احتفال سمو ولي العهد وسمو الأمير هاشم بالهدف الأول للنشامى .#الامير_حسين_بن_عبدالله #ولي_العهد #المنتخب_الاردني #مباراة_الاردن_عُمان pic.twitter.com/JD0sOthmH5
— IBRAHEM ALSHEHAB (@ibrahemshehab0) June 5, 2025
شاهد احتفال سمو ولي العهد وسمو الأمير هاشم بالهدف الأول للنشامى .#الامير_حسين_بن_عبدالله #ولي_العهد #المنتخب_الاردني #مباراة_الاردن_عُمان pic.twitter.com/JD0sOthmH5
اللاعب رقم 12 😍🇯🇴#معك_يالنشمي_للمونديال pic.twitter.com/uaQw2KjUqn
— Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 5, 2025
اللاعب رقم 12 😍🇯🇴#معك_يالنشمي_للمونديال pic.twitter.com/uaQw2KjUqn