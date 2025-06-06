شاهد احتفال ولي عهد الأردن وشقيقه بالتأهل الى كأس العالم (فيديو)

وظهر وشقيقه الأمير هاشم في عدة مقاطع بداية من حضور المباراة في المدرجات مع الجمهور، مروراً بالاحتفال مع كل هدف يحرزه المنتخب .وتواصلت فرحة ولي العهد الأردني بعد نهائية المباراة حيث شارك مع البعثة الاحتفال بتأهل " " إلى نهائيات في ، التي ستقام العام المقبل.وفي مقطع نشره حساب عبر منصة "إكس" تحت عنوان "اللاعب رقم 12"، ظهر لاعبو المنتخب وهم يؤدون فقرة فنية تحية لولي العهد الأمير حسين بن .وفي مقطع آخر بعنوان "فرحة وطن"، ظهر ولي العهد وشقيقه برفقة بعثة منتخب "النشامى" خلال متابعتهم اللحظات الأخيرة من مباراة وكوريا الجنوبية.وكان الأمير حسين قد أجرى اتصالاً هاتفياً، قبل اللقاء، بلاعبي المنتخب وأكد دعمه ودعم المملكة كاملة للفريق، مؤكداً على ضرورة إبقاء المعنويات في أعلى مستوياتها.وكان العاهل الأردني الملك عبد قد كتب عبر حسابه بمنصة "إكس": "أهنئ من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم". وأضاف: "هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا الذي يضم نجوما وكوادر نعتز ونفخر بهم. وشكر خاص لجمهورنا الوفي الذي كان السند والداعم. النشامى كانوا وسيبقون على العهد".