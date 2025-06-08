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نادٍ إيطالي "سيختفي" بعد مسيرة 114 عاما
رياضة
2025-06-08 | 02:13
1,515 شوهد
السومرية
نيوز-رياضة
سيعلن نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم إفلاسه ويختفي بعد 114 سنة من تأسيسه، عقب قرار مالكه التخلف عن تسديد دين بقيمة 3 ملايين يورو.
ويعد بريشيا نادي الأساطير في
إيطاليا
حيث لعب له
روبرتو
باجيو وأندريا بيرلو وألتوبيلي، وأعظم لاعب روماني في التاريخ
جورجي
هاجي، والإسباني
بيب غوارديولا
المدرب الحالي لمالنشستر سيتي.
وكان على رجل الأعمال
ماسيمو
تشيلينو، مالك النادي اللومباردي منذ 2017، أن يسدد قبل يوم الجمعة جزءاً من
ضرائب
النادي المتأخرة ومستحقات أخرى تبلغ 8 ملايين يورو، وبعد عدم سداد المبلغ المتوقع خسر بريشيا أهليته بخوض منافسات
الدوري الإيطالي
.
وكانت محكمة
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
غرمته بخصم 4 نقاط من رصيده، بسبب هذه المخالفات الإدارية، ونتيجة تلك العقوبة، هبط بريشيا إلى الدرجة الثالثة، حيث تقهقر إلى المركز الثامن عشر.
لعب بريشيا 23 موسمًا في الدوري الإيطالي، كان آخرها في موسم 2019-2020، وكان أفضل مركز له هو المركز الثامن في موسم 2000-2001.
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