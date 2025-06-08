نادٍ إيطالي "سيختفي" بعد مسيرة 114 عاما

ويعد بريشيا نادي الأساطير في حيث لعب له باجيو وأندريا بيرلو وألتوبيلي، وأعظم لاعب روماني في التاريخ هاجي، والإسباني المدرب الحالي لمالنشستر سيتي.وكان على رجل الأعمال تشيلينو، مالك النادي اللومباردي منذ 2017، أن يسدد قبل يوم الجمعة جزءاً من النادي المتأخرة ومستحقات أخرى تبلغ 8 ملايين يورو، وبعد عدم سداد المبلغ المتوقع خسر بريشيا أهليته بخوض منافسات .وكانت محكمة غرمته بخصم 4 نقاط من رصيده، بسبب هذه المخالفات الإدارية، ونتيجة تلك العقوبة، هبط بريشيا إلى الدرجة الثالثة، حيث تقهقر إلى المركز الثامن عشر.لعب بريشيا 23 موسمًا في الدوري الإيطالي، كان آخرها في موسم 2019-2020، وكان أفضل مركز له هو المركز الثامن في موسم 2000-2001.