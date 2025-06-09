العراق امام الاردن غدا بالقميص الاخضر

وذكر الاتحاد في بيان تابعته ، " عُقد اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، المؤتمر الفني الخاص بمباراة منتخبنا الوطني ونظيره ، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات 2026"، مبينا انه "تم استعراض كافة الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يظهر منتخبنا الوطني بالزي الأخضر الكامل، بينما سيرتدي المنتخب الأردني الزي الأبيض".وتُقام المباراة يوم غد الثلاثاء، عند الساعة 9:15 مساءً بتوقيت ، على ملعب عمّان الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير في ختام منافسات هذه المرحلة من التصفيات.