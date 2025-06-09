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العراق امام الاردن غدا بالقميص الاخضر
رياضة
2025-06-09 | 05:53
1,010 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
اعلن
الاتحاد العراقي لكرة القدم
، اليوم الاثنين، ان منتخبنا سيخوض مباراته غدا امام الاردن بالقميص الاخضر، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من
المجموعة الثانية
للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات
كأس العالم
2026.
وذكر الاتحاد في بيان تابعته
السومرية نيوز
، " عُقد اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، المؤتمر الفني الخاص بمباراة منتخبنا الوطني ونظيره
الأردني
، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من
المجموعة الثانية
للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات
كأس العالم
2026"، مبينا انه "تم استعراض كافة الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يظهر منتخبنا الوطني بالزي الأخضر الكامل، بينما سيرتدي المنتخب الأردني الزي الأبيض".
وتُقام المباراة يوم غد الثلاثاء، عند الساعة 9:15 مساءً بتوقيت
بغداد
، على ملعب عمّان الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير في ختام منافسات هذه المرحلة من التصفيات.
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