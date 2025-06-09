ريال مدريد يحدد موعد تقديم دين هويسن

وقال في بيان، على موقعه الرسمي "يُعلن النادي أن تقديم لاعبنا دين هويسن سيُقام غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي في المدينة الرياضية".وأضاف "قبل ذلك، سيستقبل رئيس ، ، اللاعب هويسن في مراسم التوقيع الرسمية التي تربط لاعبنا الجديد بالنادي لمدة 5 مواسم".ونوه البيان "بعد حفل التقديم، سيتحدث هويسن إلى وسائل الإعلام في قاعة الصحافة بالمدينة الرياضية لريال ".وسبق أن ذكرت تقارير، أن هويسن سيتقاضى مع مدريد، 9 ملايين يورو سنويا في أول 4 سنوات من عقده.وأشارت إلى أن راتب هويسن سيرتفع إلى 11 مليونًا في السنة الأخيرة، بناءً على الأداء الذي سيقدمه مع الفريق الملكي.