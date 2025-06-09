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ريال مدريد يحدد موعد تقديم دين هويسن

رياضة

2025-06-09 | 09:40
ريال مدريد يحدد موعد تقديم دين هويسن
المصدر:
موقع كووورة
165 شوهد

أعلن نادي ريال مدريد، موعد تقديم الوافد الجديد، الإسباني دين هويسن، والذي انضم إلى الميرنجي منذ أسابيع قليلة.

وقال الملكي في بيان، على موقعه الرسمي "يُعلن النادي أن تقديم لاعبنا دين هويسن سيُقام غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي في المدينة الرياضية".

وأضاف "قبل ذلك، سيستقبل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اللاعب هويسن في مراسم التوقيع الرسمية التي تربط لاعبنا الجديد بالنادي لمدة 5 مواسم".

ونوه البيان "بعد حفل التقديم، سيتحدث هويسن إلى وسائل الإعلام في قاعة الصحافة بالمدينة الرياضية لريال مدريد".

وسبق أن ذكرت تقارير، أن هويسن سيتقاضى مع ريال مدريد، 9 ملايين يورو سنويا في أول 4 سنوات من عقده.

وأشارت إلى أن راتب هويسن سيرتفع إلى 11 مليونًا في السنة الأخيرة، بناءً على الأداء الذي سيقدمه مع الفريق الملكي.
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ريال مدريد

دين هويسن

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