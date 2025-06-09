برشلونة يعثر على "البديل المثالي" لليفاندوفسكي

وبحسب هذه المعلومات، وصف رئيس داخليًا لاعب كرة القدم العالمي ، الذي يلعب في المنافس في ، بأنه "البديل المثالي" لليفاندوفسكي.لكنه أوضح أن الأمر لا يتعلق بانتقال اللاعب الأرجنتيني إلى النادي في الموسم المقبل، بل بالتعاقد معه في صيف 2026.ولفت التقرير إلى أن مهاجم كان لفترة طويلة اللاعب المفضل لدى ، لكن ألفاريز حل محله في هذا الدور.وينتهي عقد بعد الموسم المقبل، وعلى الرغم من الموسم الرائع الذي قضاه مع ، إلا أن هناك الكثير من المؤشرات على أن هذا الموسم سيكون الأخير للاعب البالغ من العمر 36 عامًا مع .