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برشلونة يعثر على "البديل المثالي" لليفاندوفسكي
رياضة
2025-06-09 | 11:44
المصدر:
موقع كووورة
1,515 شوهد
أفادت محطة إذاعة Cadena SER أن رئيس
نادي برشلونة
خوان لابورتا
قد حدد
خليفة
النجم
روبرت ليفاندوفسكي
.
وبحسب هذه المعلومات، وصف رئيس
نادي برشلونة
داخليًا لاعب كرة القدم العالمي
جوليان ألفاريز
، الذي يلعب في
أتلتيكو مدريد
المنافس في
الدوري الإسباني
، بأنه "البديل المثالي" لليفاندوفسكي.
لكنه أوضح أن الأمر لا يتعلق بانتقال اللاعب الأرجنتيني إلى النادي في الموسم المقبل، بل بالتعاقد معه في صيف 2026.
ولفت التقرير إلى أن مهاجم
ميلان
رافائيل لياو
كان لفترة طويلة اللاعب المفضل لدى
لابورتا
، لكن ألفاريز حل محله في هذا الدور.
وينتهي عقد
ليفاندوفسكي
بعد الموسم المقبل، وعلى الرغم من الموسم الرائع الذي قضاه مع
البلوجرانا
، إلا أن هناك الكثير من المؤشرات على أن هذا الموسم سيكون الأخير للاعب البالغ من العمر 36 عامًا مع
البارسا
.
Alsumaria Tv
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