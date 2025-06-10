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دول عربية بينها العراق تتنافس على استضافة المحلق الآسيوي

رياضة

2025-06-10 | 03:31
دول عربية بينها العراق تتنافس على استضافة المحلق الآسيوي
1,111 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تلقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلبات رسمية من أربعة اتحادات عربية من أجل استضافة منافسات الدور الرابع "المحلق الآسيوي" من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبحسب تقارير فإن كلاً من قطر والإمارات والعراق التي ضمنت مشاركتها في الملحق، إضافة إلى السعودية التي لا زالت تمتلك فرصة لقطع تذكرتها بشكل مباشر إلى النهائيات في حال فوزها على أستراليا بفارق خمسة أهداف، قد تقدمت بالفعل لاستضافة مباريات إحدى المجموعتين في شهر أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق، طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم، في رسالة رسمية موجهة إلى الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي (AFC)، بضمان "شفافية وعدالة كاملة" في آلية اختيار الدول المضيفة لمباريات الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن الاتحاد الآسيوي استقر على اختيار السعودية وقطر لاستضافة مباريات الملحق، وهما مشاركان ايضاً في هذه التصفيات الحاسمة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد اشترط تنظيم منافسات الدور المقبل في أرض أحد المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور ولم يفتح المجال أمام بلدان آسيوية أخرى للحصول على شرف الاستضافة، كما أنه اشترط أن تقام مباريات كل مجموعة في دولة مختلفة، ما يعني أنه لن يكون بإمكان أي بلد مرشح الفوز بحق استضافة المجموعتين سوياً.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن الاتحاد المستضيف سيتحمل تكاليف التنظيم، بما فيها نفقات إقامة المنتخبات المشاركة، ووفدي الاتحادين الدولي والآسيوي، إلى جانب توفير ملاعب المباريات والتدريب، كما سيملك حقوق بيع التذاكر.

التصنيف الدولي يلعب دوراً في القرعة
طبقاً للاتحاد الآسيوي فإن قرعة الدور الرابع ستجري في السابع عشر من يوليو المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث ستوزع المنتخبات الستة المتأهلة إلى ثلاثة مستويات حسب التصنيف الدولي الأخير الذي سيصدر في العاشر من الشهر المقبل.

وحسب نظام التصفيات فإن المنتخبات الستة ستوزع على مجموعتين، بحيث تجري المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وذلك أيام 8 و11 و14 أكتوبر المقبل، على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة ليلتحق بالمنتخبات الستة المتأهلة من الدور الثالث.

وفي المقابل، سيلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني في المجموعتين ملحقاً آسيوياً أخيراً من مباراتي ذهاب وإياب في شهر نوفمبر لتحديد هوية ممثل القارة في الملحق العالمي الذي يضم ستة منتخبات موزعة على خمس قارات على النحو التالي: منتخب من آسيا، ومثله من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، إضافة إلى منتخبين من قارة أمريكا الشمالية.
 
المصدر: winwin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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دول عربية بينها العراق

تتنافس على استضافة المحلق الآسيوي

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