دول عربية بينها العراق تتنافس على استضافة المحلق الآسيوي

وبحسب تقارير فإن كلاً من قطر والإمارات والعراق التي ضمنت مشاركتها في الملحق، إضافة إلى التي لا زالت تمتلك فرصة لقطع تذكرتها بشكل مباشر إلى النهائيات في حال فوزها على بفارق خمسة أهداف، قد تقدمت بالفعل لاستضافة مباريات إحدى المجموعتين في شهر أكتوبر المقبل.وفي وقت سابق، طالب ، في رسالة رسمية موجهة إلى الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي (AFC)، بضمان "شفافية وعدالة كاملة" في آلية اختيار الدول المضيفة لمباريات الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 2026.وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن استقر على اختيار السعودية وقطر لاستضافة مباريات الملحق، وهما مشاركان ايضاً في هذه التصفيات الحاسمة.وكان الاتحاد الآسيوي قد اشترط تنظيم منافسات الدور المقبل في أرض أحد المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور ولم يفتح المجال أمام بلدان آسيوية أخرى للحصول على شرف الاستضافة، كما أنه اشترط أن تقام مباريات كل مجموعة في دولة مختلفة، ما يعني أنه لن يكون بإمكان أي بلد مرشح الفوز بحق استضافة المجموعتين سوياً.وأكد الاتحاد الآسيوي أن الاتحاد المستضيف سيتحمل تكاليف التنظيم، بما فيها نفقات إقامة المنتخبات المشاركة، ووفدي الاتحادين الدولي والآسيوي، إلى جانب توفير ملاعب المباريات والتدريب، كما سيملك حقوق بيع التذاكر.طبقاً للاتحاد الآسيوي فإن قرعة الدور الرابع ستجري في السابع عشر من يوليو المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث ستوزع المنتخبات الستة المتأهلة إلى ثلاثة مستويات حسب التصنيف الدولي الأخير الذي سيصدر في العاشر من الشهر المقبل.وحسب نظام التصفيات فإن المنتخبات الستة ستوزع على مجموعتين، بحيث تجري المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وذلك أيام 8 و11 و14 أكتوبر المقبل، على أن بطل كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة ليلتحق بالمنتخبات الستة المتأهلة من الدور الثالث.وفي المقابل، سيلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني في المجموعتين ملحقاً آسيوياً أخيراً من مباراتي ذهاب وإياب في شهر لتحديد هوية ممثل القارة في الملحق العالمي الذي يضم ستة منتخبات موزعة على خمس قارات على النحو التالي: منتخب من ، ومثله من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، إضافة إلى منتخبين من قارة الشمالية.