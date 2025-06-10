ازمة دفاع الريال في مونديال الأندية.. هذه خطة ألونسو

هويسين سيكون ضمن التشكيلة الأساسية، إلى جانب أسينسيو بينما قد يظهر الثنائي روديغر وألابا في المباراة الثانية أو الثالثة، حسب تطور تعافيهما.ومن غير المرجح تكرار تجربة باستخدام تشواميني كقلب دفاع، حيث يتجه ألونسو لحلول أكثر تخصصًا.كامافينغا سيُسافر مع البعثة، لكن فرص مشاركته ضعيفة جدًا، بسبب تعقيدات إصابته السابقة، خصوصًا مع طبيعة الملاعب في التي قد تُعرضه لخطر الانتكاس.أما الثنائي الدفاعي كارفاخال وميليتاو، فالآمال أقل تفاؤلًا؛ رغم تحسنهما، إلا أن الطاقم الطبي ينصح بعدم المجازفة بهما، خاصة في حالة الإسباني.