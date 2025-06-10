نيمار يتجه نحو تجديد عقده مع سانتوس

وينتهي عقد (33 عاما) مع في 30 الشهر الحالي، لكن يبقى مستقبله غامضا بسبب كثرة الاصابات التي منعته من التألق وكادت أن تُنهي مسيرته قبل أن يعود الى الاول في شباط/فبراير الماضي.وتابع "تلقينا عروضا من أندية أخرى، لكننا رفضناها لأننا نريده أن يحصل على مزيد من الوقت للتعافي من إصاباته. الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة".وتعرّض نجم برشلونة الاسباني وباريس الفرنسي السابق لانتقادات لاذعة على خلفية مشاركته في كرنفال ريو ودوري كينغز (بطولة كرة قدم سباعية) خلال فترة تعافيه.وبعد محطة قصيرة قضاها في مع ، حيث تعرض لإصابة قوية في الركبة اليسرى واقتصرت مشاركته على 7 مباريات خلال 17 شهرا، عاد نيمار إلى ساو وتحديدا الى الفريق الذي أحرز معه مسابقة كوبا ليبرتادوريس في عام 2011 قبل أن ينتقل إلى برشلونة.شارك في أربع مباريات فقط في ، من دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف، كما لعب سبع مباريات في بطولة ساو باولو، وسجل ثلاثة أهداف.