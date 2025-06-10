السفارة الأميركية: هيا يا أسود الرافدين

– رياضة

علقت السفارة الأميركية في ، اليوم الثلاثاء، على مباراة منتخبنا العراقي امام ، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك.





واختتمت السفارة منشورها "هيا يا ". وقالت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية تابعته ، ان "موظفي يتمنون كل التوفيق للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في مواجهته اليوم مع ضمن تصفيات ".واختتمت السفارة منشورها "هيا يا ".

