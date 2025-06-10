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السفارة الأميركية: هيا يا أسود الرافدين
رياضة
2025-06-10 | 07:15
4,848 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
علقت السفارة الأميركية في
بغداد
، اليوم الثلاثاء، على مباراة منتخبنا العراقي امام
الأردن
، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى
كأس العالم
2026 في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
وقالت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، ان "موظفي
السفارة الأمريكية
يتمنون كل التوفيق للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في مواجهته اليوم مع
الأردن
ضمن تصفيات
كأس العالم
".
واختتمت السفارة منشورها "هيا يا
أسود الرافدين
".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
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