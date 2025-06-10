اخر تطورات انتقال دياز الى برشلونة

وأوضح أن إدارة تستعد هذا الأسبوع لكسر عقد خوان غارسيا كجزء من خطوات إعادة تشكيل الفريق، مشيرًا إلى أن التوقيع مع دياز يظل أولوية رغم إدراكهم أن حاليًا لا يُبدي استعدادًا للتخلي عن اللاعب لكن في الوقت نفسه.وأضاف، انه يعلم مسؤولو البلوغرانا أن النادي الإنجليزي بحاجة لتوفير سيولة مالية في حال قرر المضي قدمًا في صفقة محتملة لضم ، وهو ما قد يفتح الباب أمام تفاوض لاحق بشأن الكولومبي.وأضعف التوجه نحو دياز موقف داخل حسابات برشلونة، حيث لم يعد خيار التعاقد معه مطروحًا، رغم مستواه الجيد في الفترة الأخيرة.