البحرين تسقط بهدف يتيم أمام الصين

وأقيمت على إستاد لونجشينج في تشونجكينج ضمن المجموعة الثالثة، وخسر "الأحمر" بهدف دون رد، سجله اللاعب وانج من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.وشهدت المباراة أداءً قويًا من المنتخبين، لكن فشلت في تحقيق التعادل، لتختتم مشوارها في التصفيات برصيد 7 نقاط.