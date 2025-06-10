دورتموند يضم جوبي بيلينغهام رسمياً

وقال لارس ريكن المدير الرياضي لدورتموند: "جوبي لاعب موهوب للغاية ويتمتع بمستوى مذهل من النضج والذكاء على أرض الملعب بالنسبة للاعب في مثل سنه".وأضاف "ليس لدينا أي شك في أنه الخيار الأمثل لفلسفتنا في تطوير المواهب الشابة ومنحهم الفرصة للتطور وترسيخ مكانتهم على أعلى مستوى".وسبق لجود بيلينغهام (21 عاما) الشقيق الأكبر لجوبي (19 عاما)، التألق في صفوف في طريقه لأن يصبح واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، قبل انتقاله إلى الإسباني في صيف العام 2023.ورحل جوبي بيلينغهام عن سندرلاند الإنجليزي بعد أسبوعين فقط من مساعدة الفريق على الترقي للدوري الممتاز، عبر نهائيات الدور الفاصل.ويتمنى دورتموند أن يترك جوبي بيلينغهام نفس الأثر الذي تركه شقيقه الأكبر في ، والذي كان قريبا للغاية من قيادة دورتموند للقب عام 2022، لكن اللقب ضاع منه في الجولة الأخيرة من الموسم، والتي غاب عنها .وعلى غرار شقيقه جود، تخرج جوبي من أكاديمية برمنغهام سيتي، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في سن السادسة عشرة عام 2022، كما لعب مع منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما.وانضم جوبي بيلينغهام إلى دورتموند الذي ضمن بصعوبة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بحصد المركز الرابع في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.ويحق لجوبي بيلينغهام المشاركة في أولى مباريات دورتموند في دور المجموعات هذا الشهر في في وسيرتدي رقم 88 في البطولة.ويبدأ دورتموند بمواجهة فلومينينسي البرازيلي في 17 يونيو الجاري، ثم يواجه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في 21 يونيو، ثم أولسان الكوري الجنوبي بأربعة أيام.