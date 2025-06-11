التصفيات المونديالية.. مكاسب المنتخب العراقي من الفوز على نظيره الأردني

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حقق المنتخب العراقي ثلاثة مكاسب بفوزه على مضيفه بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بين المنتخبين، أمس الثلاثاء، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا الحاسمة – المرحلة الثالثة المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك.





وبهذا الفوز، ثبت منتخب أسود موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب برصيد 15 نقطة، لينهي مبارياته في التصفيات الحاسمة بفارق نقطة وحيدة عن منتخب النشامى الوصيف الذي ضمن مسبقاً التأهل إلى المونديال.



ونجح منتخب أسود الرافدين في تحقيق 3 مكاسب من هذا الانتصار المعنوي الذي لم يؤثر في ترتيب المنتخبين في المجموعة، لكنه سيكون مهماً لكتيبة المدرب غراهام أرنولد، الذي يبحث عن تحقيق المجد مع .



عودة الثقة إلى المنتخب العراقي

المنتخب العراقي فقد الثقة في الآونة الأخيرة وعلى وجه التحديد منذ مباراة اليمن في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2024 في "خليجي 26" في الكويت، إذ لم يحقق بعد تلك المواجهة أي انتصار.



الفوز المعنوي الذي تحقق اليوم سيمنح الثقة للمنتخب العراقي في قادم المباريات وعلى وجه التحديد في الملحق الآسيوي المؤهل إلى ، إذ استعاد نغمة الفوز قبل التوجه إلى المباريات المصيرية وحمل هدف الوحيد، إمضاء اللاعب حسن في الدقيقة 78 من عمر اللقاء بعدما لعب كرة عرضية ساهم اللاعب سجاد جاسم في التمويه على حارس النشامى يزيد أبو ليلي، ليخطف فوزاً معنوياً في ختام مباريات التصفيات.وبهذا الفوز، ثبت منتخب أسود موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب برصيد 15 نقطة، لينهي مبارياته في التصفيات الحاسمة بفارق نقطة وحيدة عن منتخب النشامى الوصيف الذي ضمن مسبقاً التأهل إلى المونديال.ونجح منتخب أسود الرافدين في تحقيق 3 مكاسب من هذا الانتصار المعنوي الذي لم يؤثر في ترتيب المنتخبين في المجموعة، لكنه سيكون مهماً لكتيبة المدرب غراهام أرنولد، الذي يبحث عن تحقيق المجد مع .المنتخب العراقي فقد الثقة في الآونة الأخيرة وعلى وجه التحديد منذ مباراة اليمن في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2024 في "خليجي 26" في الكويت، إذ لم يحقق بعد تلك المواجهة أي انتصار.الفوز المعنوي الذي تحقق اليوم سيمنح الثقة للمنتخب العراقي في قادم المباريات وعلى وجه التحديد في الملحق الآسيوي المؤهل إلى ، إذ استعاد نغمة الفوز قبل التوجه إلى المباريات المصيرية

والانتصار أيضاً كان مهماً للمدرب غراهام أرنولد، لأنه أول انتصار له مدرباً لأسود الرافدين بعد الإخفاق أمام .



التصنيف الدولي

حسب التصنيف الأخير للمنتخبات والذي يصدره "فيفا"، فإن المنتخب العراقي يحتل المركز التاسع والخمسين ولكن بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية كان من المتوقع أن يهبط إلى مراكز دنيا.



الفوز الذي حققه العراق، لن يسمح على الأقل للمنتخب في تخطيه بالتصنيف وأيضاً سيمنحه فرصة لاستعادة مركزه أو الحفاظ عليه وبالتأكيد هذا يعتمد على مباريات بقية المنتخبات القريبة من أسود الرافدين كما أن العراق بإمكانه تحسين هذا المركز في حال نجح في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الودية التي قد يخوضها الفريق قريباً.



مصالحة الجماهير

الفوز على أول منتخب عربي شقيق نجح في ضمان التأهل إلى كأس العالم، مهم بكل تفاصيله وعلى وجه التحديد لدى الجماهير العراقية، التي كانت تريد رؤية فريقها يفوز على النشامى بعد خسارة الأخيرة.



هذه النتيجة ستسهم قليلاً في مصالحة المنتخب العراقي مع جماهيره الغاضبة، على أمل أن يستمر الفريق في تقديم مستويات أفضل وكذلك إيفاء اللاعبين بالوعود التي أطلقوها بالتعويض في الملحق وإسعاد الجماهير أولاً بتحقيق حلمها الكبير الذي انتظرته منذ أكثر من 40 عاماً وبالتالي هذه المصالحة مؤقتة على أن تكون بشكل دائم بتحقيق نتائج أفضل.



يُذكر أن ، قد حدد يوم الخميس الموافق 17 يوليو/ تموز موعدًا لإجراء قرعة الدور الرابع "الملحق" من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في وكندا والمكسيك، لتقام المباريات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.