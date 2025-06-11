جون سينا ضد سي إم بانك

المواجهة المنتظرة أعادت للأذهان واحدة من أعظم العداوات في تاريخ WWE، حيث اشتعلت الأجواء مجددًا بين اثنين من أكثر النجوم تأثيرًا في العقدين الأخيرين.يرفض المواجهة الفورية وبانك يتحدىوخلال الأخيرة من "راو"، ظهر سي إم بانك فجأة للرد على تصريحات سينا النارية، مطالبًا بإقامة المواجهة فورًا، لكن الأخير فضل أن تُقام في عرض الدفع مقابل المشاهدة "ليلة الأبطال"، ليزداد الحماس والترقب.الجمهور تفاعل بقوة مع تصريحات سينا، بطل العالم 17 مرة، في لحظة درامية أعادت الحماس القديم للمشهد.عداوة كلاسيكية تعود من جديد.. ماذا حدث في الماضي؟وبدأت العداوة الشهيرة بين سينا وبانك عام 2011 في عرض "موني إن ذا بنك"، حين فاجأ بانك الجميع وهزم جون سينا في مسقط رأسه شيكاغو، وغادر الحلبة ببطولة WWE وقبلة وداع لوجه الاتحاد آنذاك فينس مكمان، قبل أن يختفي لأسابيع مثيرًا .وتكررت المواجهات بين النجمين في سمرسلام 2011 وراو 2013، وشهدت جميعها لحظات مثيرة وجدلًا واسعًا، مع أفضلية طفيفة لبانك في المواجهات المباشرة، رغم أن سينا تفوق على جميع المستويات في مسيرته المهنية والمالية.من تفوق خارج الحلبة؟ مقارنة صادمة في الثروة والراتبجون سينا: بلغت ثروته وفقًا لموقع "Celebrity Net Worth" نحو 80 مليون دولار، جمعها من المصارعة، وهوليوود، وصفقات الإعلانات، وكان يتقاضى 8.5 مليون دولار سنويًا في WWE.سي إم بانك: تبلغ ثروته التقديرية حوالي 12 مليون دولار، وحقق دخلاً من WWE وAEW، لكنه لم يصل لمستوى سينا من حيث العائدات.كواليس عرض راو: تصعيد وظهور مفاجئ لسيث رولينزبعد خسارته في مباراة فرق بـ"موني إن ذا بنك 2025"، ظهر سينا في "راو" بشخصيته الشريرة، متحديًا أي نجم في WWE. ورد عليه سي إم بانك مباشرة وسط تشجيع جماهيري حار، متهمًا سينا بأنه أصبح "وحشًا فاسدًا بالسلطة"، مؤكدًا أنه عليه أن يتحول لوحش مثله لمواجهته.وقبل أن تحتدم الأمور أكثر، اقتحم سيث رولينز المشهد برفقة برون بريكر وبرونسون ريد، ومعه بول هيمان وحقيبة "موني إن ذا بنك"، مذكّرًا الجميع بأنه مرشح لاقتناص اللقب في أي لحظة.