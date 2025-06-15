الانضباط تعد نادي الطلبة خاسراً أمام الكرمة

وقال في بيان ورد لـ ، ان "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت لمناقشةِ تقريري حكم ومشرف مباراة ناديي الطلبة والكرمة التي كان من المقرر أن تجري يوم 2025/6/11 على ملعبِ نادي الولاء ضمن تحت (16) عاماً، إذ أمر المشرفُ بعدم بدء المباراة لحين تقديم المستمسكات الثبوتية (البطاقة الموحدة) للاعبين، وأبلغ الطاقمَ التحكيميَّ بإعطاء مهلة (15) دقيقة، وأضاف (10) دقائق أخرى، إلا أن نادي الطلبة لم يقدم البطاقاتَ الموحدة للاعبين، وبعد ذلك أبلغ المشرفُ حكمَ المباراة بإنهاء المباراة، وفعلاً أطلق الحكمُ صافرته بإنهائها".وأضاف ان "مشرفَ المباراة اتصل على لجنةِ المسابقات، وأخذ رأيهم بوجوب إحضار وتقديم البطاقات الموحدة من عدمها، وكانت الإجابةُ بضرورةِ تقديم الناديين للبطاقات الموحدة للاعبين قبل بدء المباراة.. وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة :"عدَّ نادي الطلبة خاسراً (3/0) في مباراته أمام استناداً لأحكام المادة (29)، وبدلالةِ المادة (88) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2025/2024".