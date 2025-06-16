الانتقالات الصيفية.. أندية دوري نجوم العراق تسعى لاستقطاب محترفي الخارج

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإنَّ عدداً من الأندية الجماهيرية تُبدي اهتماماً بضم لاعبين بارزين من " " المحترفين في الخارج، ومن بينهم: ، حسين علي، ، إيمار شير، وماركو فرج، إذ تُجري بعض هذه الإدارات اتصالات أولية لاستكشاف إمكانية ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.ويُنظر إلى هذه التحركات بوصفها مؤشراً على تصاعد الوعي الفني لدى الأندية المحلية بأهمية التعاقد مع عناصر تمتلك خبرات أوروبية، فضلاً عن قدرة هؤلاء اللاعبين على إحداث فارق في المسابقة المحلية وإضافة نوعية على الصعيدين البدني والتكتيكي.من جهة أخرى، يرى متخصصون أنَّ استقطاب هذه الأسماء إلى الدوري المحلي قد يُسهم بطريقة غير مباشرة في دعم تحضيرات المدرب غراهام ، الذي يخطط لإقامة معسكر تدريبي داخلي مطلع آب المقبل، تحضيراً لمواجهات الملحق المؤهل إلى (2026) في تشرين الأول.