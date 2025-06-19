الشرطة يسعى لحسم لقب دوري نجوم العراق غداً

ويعتلي الأخضر قمة الترتيب برصيد (80 نقطة) متفوقاً بفارق (6) نقاط عن الوصيف، بينما يقبع في المركز الثامن عشر وله (29 نقطة).وفي حال فوز القيثارة في لقاء الغد وتعثر ملاحقه المباشر بالتعادل أو الخسارة، سيضمن الشرطة إحراز اللقب الرابع توالياً، بينما سيتأجل الحسم إلى الجولة المقبلة عند فوز الزوراء في مباراته أمام التي ستقام غداً أيضاً بالتوقيت نفسه.وتشير نتيجة مباراة المرحلة الأولى بين الشرطة ونفط إلى فوز الأول بثلاثية جاءت بتوقيع حسين علي والسوري وعبد الرزاق قاسم، مقابل هدف سجله اللاعب حسن داخل.بدوره يطمح الزوراء إلى التمسك بحظوظه في التتويج باللقب، إذ يأمل أن يحقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث المتبقية، وفي المقابل ينتظر أن يهدر المتصدر الحالي (6 نقاط)، من أجل خطف الصدارة واللقب، إلا أنَّ مهمته ستكون صعبة، لا سيما أنه أمام (3) تحديات شاقة، والبداية بمواجهة الكرخ، في .وفي بقية مباريات الجولة (36) سيلعب الكهرباء أمام النفط، والكرمة ودهوك، والميناء والطلبة، ويحل ضيفاً على ، بينما سيكون مسرحاً للقاء ومتحديه .