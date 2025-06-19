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الشرطة يسعى لحسم لقب دوري نجوم العراق غداً
رياضة
2025-06-19 | 03:15
0 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
مع تبقّي ثلاث جولات على نهاية الموسم الحالي من
دوري نجوم العراق
الكروي للمحترفين، سيسعى الشرطة المتصدر إلى تحقيق الفوز على
نفط البصرة
عندما يلتقيان غداً الجمعة عند الساعة الثامنة مساء، في
ملعب الفيحاء
ضمن منافسات الجولة (36).
ويعتلي الأخضر قمة الترتيب برصيد (80 نقطة) متفوقاً بفارق (6) نقاط عن
الزوراء
الوصيف، بينما يقبع
نفط البصرة
في المركز الثامن عشر وله (29 نقطة).
وفي حال فوز القيثارة في لقاء الغد وتعثر ملاحقه المباشر بالتعادل أو الخسارة، سيضمن الشرطة إحراز اللقب الرابع توالياً، بينما سيتأجل الحسم إلى الجولة المقبلة عند فوز الزوراء في مباراته أمام
الكرخ
التي ستقام غداً أيضاً بالتوقيت نفسه.
وتشير نتيجة مباراة المرحلة الأولى بين الشرطة ونفط
البصرة
إلى فوز الأول بثلاثية جاءت بتوقيع حسين علي والسوري
محمود المواس
وعبد الرزاق قاسم، مقابل هدف سجله اللاعب حسن داخل.
بدوره يطمح الزوراء إلى التمسك بحظوظه في التتويج باللقب، إذ يأمل أن يحقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث المتبقية، وفي المقابل ينتظر أن يهدر المتصدر الحالي (6 نقاط)، من أجل خطف الصدارة واللقب، إلا أنَّ مهمته ستكون صعبة، لا سيما أنه أمام (3) تحديات شاقة، والبداية بمواجهة الكرخ، في
ملعب الساحر أحمد راضي
.
وفي بقية مباريات الجولة (36) سيلعب الكهرباء أمام النفط، والكرمة ودهوك، والميناء والطلبة، ويحل
ديالى
ضيفاً على
فريق القاسم
، بينما سيكون
ملعب الشعب الدولي
مسرحاً للقاء
القوة الجوية
ومتحديه
أربيل
.
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