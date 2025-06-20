رائحة "مؤامرة" تفوح من مونديال الأندية 2025.. ماذا حصل للأهلي المصري

واقترب الفريق المصري أكثر من الخروج مبكرا من مونديال الأندية 2025، بعد فوز الأمريكي على (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس، على ملعب "مرسيدس-بنز - Mercedes-Benz Stadium" بمدينة أتلانتا بولاية الأمريكية.وتراجع نادي إلى المركز الرابع الأخير في ترتيب برصيد نقطة واحدة، متأخرا بفارق الأهداف عن فريق قبل مباراتهما المقبلة ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات.ويحتاج نادي الأهلي للفوز فقط على بورتو وبنتيجة كبيرة، شريطة فوز أحد طرفي المباراة الأخرى في المجموعة بين إنتر وبالميراس، اللذين يحتاجان للتعادل فقط في مواجهتهما المباشرة ليتأهلا سوية إلى الدور السادس عشر للبطولة، وبالتالي من المرجح أن ينتهي اللقاء بينهما بالنتيجة المطلوبة بالنسبة للفريقين الأمريكي والبرازيلي.