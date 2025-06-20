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رائحة "مؤامرة" تفوح من مونديال الأندية 2025.. ماذا حصل للأهلي المصري
رياضة
2025-06-20 | 00:01
101 شوهد
يواجه نادي
الأهلي المصري
خطر الخروج المبكر من
بطولة كأس العالم
لكرة القدم للأندية 2025، بعد خسارته أمام بالميراس البرازيلي (0-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس.
واقترب الفريق المصري أكثر من الخروج مبكرا من مونديال الأندية 2025، بعد فوز
إنتر ميامي
الأمريكي على
بورتو البرتغالي
(2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس، على ملعب "مرسيدس-بنز - Mercedes-Benz Stadium" بمدينة أتلانتا بولاية
جورجيا
الأمريكية.
وتراجع نادي
الأهلي
إلى المركز الرابع الأخير في ترتيب
المجموعة الأولى
برصيد نقطة واحدة، متأخرا بفارق الأهداف عن فريق
بورتو
البرتغالي
قبل مباراتهما المقبلة ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات.
ويحتاج نادي الأهلي للفوز فقط على بورتو وبنتيجة كبيرة، شريطة فوز أحد طرفي المباراة الأخرى في المجموعة بين إنتر
ميامي
وبالميراس، اللذين يحتاجان للتعادل فقط في مواجهتهما المباشرة ليتأهلا سوية إلى الدور السادس عشر للبطولة، وبالتالي من المرجح أن ينتهي اللقاء بينهما بالنتيجة المطلوبة بالنسبة للفريقين الأمريكي والبرازيلي.
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