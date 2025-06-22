منتخب العراق للسيدات يصل إلى تايلاند للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

ويستهل منتخبنا غداً الاثنين بمواجهة منتخب تيمور الشرقية، وذلك عقب رحلة شاقة تنقّلت فيها البعثة برّاً من إلى ، قبل أن تواصل السفر جواً إلى الأراضي التايلاندية.واختتم المنتخب تحضيراته خلال اليومين الماضيين بإجراء وحدتين تدريبيتين في ملعب اللاعب الدولي الراحل علي حسين شهاب التابع لوزارة الشباب والرياضة، سبقهما معسكر خارجي في العاصمة الإيرانية تضمّن عدداً من المباريات التجريبية التي سعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبات.وقاد المدرب ، في أول تجربة له مع سيدات ، البرنامج الفني خلال المعسكرين الداخلي والخارجي، إذ عمل على تقييم الأداء الجماعي والفردي، وتجربة اللاعبات في مراكز متعددة، إلى جانب اختبار قدرة الفريق على تنفيذ التحولات التكتيكية والتعامل مع الضغط أثناء المباريات.وكشف ، في تصريحات صحفية، عن جملة من "المشكلات الفنية التي تواجه الكرة النسوية في العراق، أبرزها: شحّ المواهب وغياب دوري منتظم للفئات العمرية وقلة الأندية النسوية إلى جانب ضعف البنى التحتية الخاصة بتدريب الفتيات كذلك هناك نقص في الكوادر الفنية المتخصصة".وتبدو مهمة المنتخب في التصفيات بالغة الصعوبة، لاسيما أنَّ تقرير (FIFA) الصادر عام (2023) وضع العراق في المرتبة الأخيرة بين دول من حيث عدد اللاعبات المسجلات رسمياً، مقابل تطور ملحوظ في دول الجوار مثل والإمارات والسعودية التي استثمرت بانتظام في تطوير فرق السيدات وبناء قاعدة متينة للعبة.