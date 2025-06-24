اعتقال شاب هدد بقتل نجم منتخب إسبانيا وعائلته

ويشتبه أن المتهم وجه التهديدات لموراتا عبر حسابه الشخصي على ، وذلك بعدما أهدر قائد المنتخب الإسباني ضربة جزاء حاسمة في نهائي الأوروبية أمام في أوائل يونيو الجاري، وفقا لصحيفتي "آس" و"لافانجارديا" اليوم الثلاثاء.وحاول المتهم تبرئة نفسه من خلال الزعم بأن حسابه الشخصي تمت سرقته من قبل مجهولين، مثلما ورد في صحيفة "آس".ولكن تبين من فحص الهاتف الشخصي للشاب أنه كتب رسائل التهديد بنفسه.