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اعتقال شاب هدد بقتل نجم منتخب إسبانيا وعائلته

رياضة

2025-06-24 | 17:02
اعتقال شاب هدد بقتل نجم منتخب إسبانيا وعائلته
1,124 شوهد

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما في مدينة ملغا، للاشتباه في أنه وجه تهديدات بالقتل للمهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا وعائلته.

ويشتبه أن المتهم وجه التهديدات لموراتا عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أهدر قائد المنتخب الإسباني ضربة جزاء حاسمة في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال في ميونخ أوائل يونيو الجاري، وفقا لصحيفتي "آس" و"لافانجارديا" اليوم الثلاثاء.

وحاول المتهم تبرئة نفسه من خلال الزعم بأن حسابه الشخصي تمت سرقته من قبل مجهولين، مثلما ورد في صحيفة "آس".

ولكن تبين من فحص الهاتف الشخصي للشاب أنه كتب رسائل التهديد بنفسه.
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موراتا

تهديد

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