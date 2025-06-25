برشلونة يحدد موعد العودة الرسمي إلى كامب نو

الملعب الذي خضع لأعمال تجديد دامت أكثر من عامين، سيفتح أبوابه ، ومع ذلك أشار النادي إلى أن أعمال الترميم ستستمر في ، حيث يتبقى استكمال بناء الثالث الجديد، والمقاعد المخصصة لكبار الشخصيات، وتركيب السقف (ابتداءً من صيف 2026)، بالإضافة إلى تجهيز بعض المساحات الداخلية وتحديث محيطه.وكان قد وعد ببذل قصارى جهده لضمان راحة الجماهير وتسهيل الوصول إلى الملعب وتوفير أفضل تجربة ممكنة.