هل سينتقل مودريتش إلى ميلان الإيطالي؟

وفي مقابلة مع موقع " نيوز" المتخصص بأخبار الفريق اللومباردي، أجاب تاريه على سؤال بخصوص الكرواتي، قائلاً: " ؟ لقد تحدثت معه شخصياً ورأيت به لاعباً يتمتع برغبة كبيرة من أجل المنافسة. وصوله هام جداً لمجموعة بحاجة إلى لاعب مثله".وأكد تاريه الذي عين في منصب المدير الرياضي في أيار/ مايو بعد أشهر من البحث والمفاوضات على أمل انتشال ميلان من كبوته بعد موسم مخيب تماماً على الصعيدين المحلي والقاري، أنّ مودريتش متحمّس جداً لمواصلة اللعب على أعلى مستوى، وأنّ القدرة التنافسية للفريق كانت معياره الأساسي لاختيار وجهته التالية.وكشف: "كان أول سؤال طرحه عليّ لوكا: هل سنكون فريقاً قادراً على الفوز بالدوري؟. لقد فاز بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يكون نجماً منذ البداية"، مضيفاً: "هذا أمر مهم نظراً لما سيحمله معه من ذهنية وقيادة واحترافية".ويصل مودريتش مع ريال إلى نهايته بعد مونديال الأندية وفق ما أعلن في أيار/ مايو، ليغادر النادي الذي وصل إليه عام 2012 في طريقه لإحراز جميع الألقاب الممكنة، أبرزها الدوري المحلي أربع مرات ودوري أبطال أوروبا ست مرات في إنجاز قياسي يتقاسمه مع زميله الحالي وزميليه السابقين كروس وناتشو وأسطورة في الخمسينات والستينات .