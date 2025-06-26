برشلونة يستعد للتضحية بنجمه من أجل نيكو ويليامز



ـ رياضة





أكدت تقارير صحفية أن بيع رونالد أراوخو مدافع برشلونة قد يكون أحد السبل لتسجيل في قائمة الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.



برشلونة لن يُغلق الباب أمام رحيل أراوخو وسيستمع للعروض المقدمة له في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.



يحتاج للأموال من أجل تسجيل الصفقات الجديدة و عقد صفقات أخرى هذا الصيف لذلك بات مضطرا لإجراء عمليات بيع.