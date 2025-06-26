منتخب العراق للسيدات يحقق أول فوز رسمي في تاريخه

وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد للسومرية نيوز، فقد حقق منتخب للسيدات اول فوز تاريخي على حساب منتخب بخمسة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من تصفيات كاس الجارية في مدينة شيانغ ماي التايلاندية.وسجلت الاهداف كل من اللاعبات نور الجواهري (6)و (28) و(46) وتبارك مؤيد (18) وهدى (33).