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حسابات معقدة أمام الهلال السعودي للتقدم في مونديال الأندية

رياضة

2025-06-26 | 08:24
حسابات معقدة أمام الهلال السعودي للتقدم في مونديال الأندية
210 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
تتعقد المنافسة بين الثلاثي الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني وسالزبورغ النمساوي وكل منهم يسعى لبلوغ دور الـ16 بكأس العالم للأندية.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، يلتقي الهلال مع باتشوكا المكسيكي في الرابعة فجر يوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، بينما يلعب ريال مدريد ضد سالزبورغ في نفس التوقيت.
ويتصدر الريال ترتيب المجموعة الثامنة برصيد أربع نقاط ويتفوق بفارق الأهداف فقط عن سالزبورغ الوصيف، ويأتي الهلال ثالثا برصيد نقطتين بعد تعادلين مع ريال مدريد والفريق النمساوي في أول جولتين، أما باتشوكا فقد ودع البطولة بعد الخسارة في أول مباراتين، ويطمح في توديع مونديال الأندية بنتيجة شرفية.
ولن يكفي الهلال الفوز فقط ورفع رصيده إلى 5 نقاط للتأهل إلى ثمن النهائي، بل سيكون "الزعيم" السعودي بحاجة لهدية من المباراة الأخرى في المجموعة، منتظرا فوز الريال أو سالزبورغ، أما إذا فاز الفريق السعودي على باتشوكا بفارق هدفين، سيضمن تأهله مباشرة دون أي حسابات من المباراة الثانية، لتقتصر حينها المنافسة على بطاقة التأهل الثانية بين ريال مدريد أو سالزبورغ.
كما تشمل لعبة الحسابات أيضا إمكانية تأهل الهلال في الصدارة حال فوزه بفارق 3 أهداف، وتعادل ريال مدريد مع سالزبورغ، حينها ستتساوى الأندية الثلاثة برصيد 5 نقاط لكل منهم.
ويمثل تأهل الهلال في صدارة المجموعة الثامنة خطوة استراتيجية هامة، إذ سيمكنه من تجنب ملاقاة متصدر المجموعة السابعة، حيث يتنافس كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس على الصدارة.

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الهلال السعودي

ريال مدريد

مونديال الأندية

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