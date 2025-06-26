حسابات معقدة أمام الهلال السعودي للتقدم في مونديال الأندية

وفي الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، يلتقي مع باتشوكا المكسيكي في الرابعة فجر يوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، بينما يلعب ضد سالزبورغ في نفس التوقيت.ويتصدر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد أربع نقاط ويتفوق بفارق الأهداف فقط عن سالزبورغ الوصيف، ويأتي الهلال ثالثا برصيد نقطتين بعد تعادلين مع ريال والفريق النمساوي في أول جولتين، أما باتشوكا فقد ودع البطولة بعد الخسارة في أول مباراتين، ويطمح في توديع مونديال الأندية بنتيجة شرفية.ولن يكفي الهلال الفوز فقط ورفع رصيده إلى 5 نقاط للتأهل إلى ثمن النهائي، بل سيكون "الزعيم" السعودي بحاجة لهدية من المباراة الأخرى في المجموعة، منتظرا فوز الريال أو سالزبورغ، أما إذا فاز الفريق السعودي على باتشوكا بفارق هدفين، سيضمن تأهله مباشرة دون أي حسابات من المباراة الثانية، لتقتصر حينها المنافسة على بطاقة التأهل الثانية بين ريال مدريد أو سالزبورغ.كما تشمل لعبة الحسابات أيضا إمكانية تأهل الهلال في الصدارة حال فوزه بفارق 3 أهداف، وتعادل ريال مدريد مع سالزبورغ، حينها ستتساوى الأندية الثلاثة برصيد 5 نقاط لكل منهم.ويمثل تأهل الهلال في صدارة المجموعة الثامنة خطوة استراتيجية هامة، إذ سيمكنه من تجنب متصدر المجموعة السابعة، حيث يتنافس كل من ويوفنتوس على الصدارة.