رسمياً.. ‏النصر يعلن تجديد عقد كريستيانو رونالدو

وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الدولي مع ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025.ونشر النادي السعودي عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب البرتغالي معلقًا عليه: "القصة تستمر مع قائد التاريخي".وقال في فيديو الإعلان الرسمي عن تجديد عقده مع العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025: "النصر إلى الأبد".