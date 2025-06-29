بعد الفوز التاريخي.. اختبار آسيوي صعب لمنتخب العراق للسيدات أمام تايلند اليوم

ويعتمد الجهاز الفني بقيادة المدرب على اللاعبات الواعدات اللواتي تمكنَّ من تحقيق أول فوز تاريخي لكرتنا النسوية على الصعيد الآسيوي، بفوزهنَّ على في الجولة الثانية من التصفيات القارية بنتيجة (5) أهداف مقابل هدفين، وفي المقدمة تقف المحترفة في صفوف فريق سبارتا الهولندي نور الجواهري التي سجّلت ثلاثية في شباك منغوليا، إضافة إلى هدى ونشتيمان وسناء سعدي وتبارك وديانا داود وخالات أسعد.وقال إنَّ لقاء اليوم لا يخلو من صعوبة كوننا سنواجه منتخب تايلند صاحب الأرض والجمهور، فضلًا عن أنه يُعدّ من الفرق المتطورة والقوية على المستوى ، مضيفًا أنَّ لاعباتنا بأتمِّ الجاهزية لهذه المباراة المهمة، معوّلًا أيضاً على الجانب النفسي الجيد الذي يتمتع به منتخبنا من خلال بدايته المتميزة في التصفيات.وبشأن إصابة اللاعبة داود، كشف أبو الهيل عن أنَّ الكادر الطبي يحاول تجهيز داود إلى المباراة، لاسيما بعد شعورها بآلام في اللقاء الماضي أمام منغوليا. معربًا في الوقت نفسه عن ثقته التامة بلاعباته لتقديم مستوًى جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.ويمثل الفوز الذي تحقق على منغوليا دفعة معنوية قوية للاعباتنا، لا سيما أنَّ الخاسر يحتلّ التسلسل (113) في ، بينما يقف منتخبنا بالمركز (160).من جانبه استهلّ منتخب تايلند في التصفيات بفوز على تيمور الشرقية برباعية نظيفة، بعد أن كان في حالة انتظار بالجولة الأولى، وهو يُمنّي النفس بإضافة نقاط جديدة إلى رصيده، بهدف خطف الصدارة وبطاقة العبور لنهائيات المقبلة.ويتصدر فريقنا ترتيب برصيد (4) نقاط من مباراتين، مقابل (3) نقاط من مباراة واحدة لكل من الهند وتايلند، ونقطة لتيمور الشرقية، في حين يتذيّل منغوليا القائمة من دون نقاط.