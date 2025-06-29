قريبا.. ميسي في الدوري السعودي

وينتهي عقد ميسي مع بنهاية العام الجاري وسط تكهنات بعدم تجديد عقده وإمكانية رحيله عن الفريق الأمريكي.وقال الإعلامي الحميدي إن "ميسي أعطى موافقة شبه النهائية على اللعب في خلال الموسم الجديد".وأوضح أن "ميسي لم يحدد بعد النادي الذي سيلعب له في الدوري السعودي وهو ما سيتم حسمه في غضون الأسابيع القادمة".ويستعد ميسي لقيادة إنتر في مواجهة الفرنسي مساء الأحد في ثمن نهائي 2025.ونجح ميسي في قيادة إنتر ميامي لاحتلال وصافة برصيد 5 نقاط بعد أن جمع 5 نقاط بالفوز على بورتو بنتيجة 2-1 والتعادل دون أهداف مع المصري وبنتيجة 2-2 مع بالميراس البرازيلي.وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالرحيل إلى أو الأهلي في الدوري السعودي خلال الموسم الجديد.وكان ميسي قد لعب من قبل مع ناديي برشلونة الإسباني وباريس الفرنسي.