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قريبا.. ميسي في الدوري السعودي

رياضة

2025-06-29 | 11:08
قريبا.. ميسي في الدوري السعودي
50 شوهد

السومرية نيوز – دولي
اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، من الرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد.

وينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي بنهاية العام الجاري وسط تكهنات بعدم تجديد عقده وإمكانية رحيله عن الفريق الأمريكي.
وقال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي إن "ميسي أعطى موافقة شبه النهائية على اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم الجديد".
وأوضح أن "ميسي لم يحدد بعد النادي الذي سيلعب له في الدوري السعودي وهو ما سيتم حسمه في غضون الأسابيع القادمة".
ويستعد ميسي لقيادة إنتر ميامي في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي مساء الأحد في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.
ونجح ميسي في قيادة إنتر ميامي لاحتلال وصافة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط بعد أن جمع 5 نقاط بالفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1 والتعادل دون أهداف مع الأهلي المصري وبنتيجة 2-2 مع بالميراس البرازيلي.
وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالرحيل إلى الهلال أو الأهلي في الدوري السعودي خلال الموسم الجديد.
وكان ميسي قد لعب من قبل مع ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
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ميسي

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