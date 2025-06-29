ميامي يتسلح بميسي وسواريز لمواجهة باريس في مونديال الاندية

تمسك إنريكي بقراره الصارم الذي كشف عنه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بعدم المجازفة بعثمان ديمبلي الذي غاب عن أول ثلاث مباريات في الدور الأول بسبب إصابة عضلية.وسيبدأ العملاق الباريسي اللقاء بتوليفة تضم:دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديس، رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، كفاراتسخيليا، دوي، وباركولا.أما خافيير ماسكيرانو، مدرب سيبدأ اللقاء بتشكيل يضم:أوسكار أوستاري، مارسيلو ويجاندت، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين، جوردي ألبا، تاديو أليندي، فيديريكو ريدوندو، بوسكيتس، تيلاسكو سيجوفيا، ، .يذكر أن الفائز بهذه المباراة سيواجه إما أو فلامنجو البرازيلي في دور الثمانية.