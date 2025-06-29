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ميامي يتسلح بميسي وسواريز لمواجهة باريس في مونديال الاندية
رياضة
2025-06-29 | 11:35
160 شوهد
أعلن
لويس إنريكي
المدير الفني
لباريس
سان جيرمان
التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة
إنتر ميامي
، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة
كأس العالم للأندية
.
تمسك إنريكي بقراره الصارم الذي كشف عنه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بعدم المجازفة بعثمان ديمبلي الذي غاب عن أول ثلاث مباريات في الدور الأول بسبب إصابة عضلية.
وسيبدأ العملاق الباريسي اللقاء بتوليفة تضم:
دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديس، رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، كفاراتسخيليا، دوي، وباركولا.
أما خافيير ماسكيرانو، مدرب
إنتر ميامي
سيبدأ اللقاء بتشكيل يضم:
أوسكار أوستاري، مارسيلو ويجاندت، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين، جوردي ألبا، تاديو أليندي، فيديريكو ريدوندو،
سيرجيو
بوسكيتس، تيلاسكو سيجوفيا،
لويس سواريز
،
ليونيل ميسي
.
يذكر أن الفائز بهذه المباراة سيواجه إما
بايرن ميونخ
أو فلامنجو البرازيلي في دور الثمانية.
Alsumaria Tv
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