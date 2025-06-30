غداً.. التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد يوفنتوس

يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض بثلاثية نظيفة على ريد بول سالزبورج في ختام دور المجموعات، بينما يسعى لتجاوز آثار الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام بنتيجة 5-2، والتي كشفت عن نقاط ضعف واضحة في الخط الخلفي.وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" ، فإن ألونسو لريال ينوي الاعتماد على التشكيلة ذاتها التي خاضت مواجهة سالزبورج، مع إجراء تعديلات محدودة تتمثل في عودة بعد تعافيه من وعكة صحية، إلى جانب الظهور الأول للمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بعد غياب دام 234 يومًا بسبب الإصابة.تيبو كورتوا وترينت أرنولد، روديجر، أوريلين تشواميني، هويسن، فران جارسيا، فيدي فالفيردي، أردا جولر، جود بيلينجهام، ، جونزالو.دي جريجوريو، كالولو، فيديريكو جاتي، وبريمر كيلي، أليساندرو كوستا، ويستون ماكيني، كفرين تورام، أندريا كامبياسو، جابرييل كونسيساو وكينان يلدز، كولو مواني.