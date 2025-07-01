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أبرزها ريال مدريد يوفنتوس.. مباريات كأس العالم للأندية اليوم

رياضة

2025-07-01 | 03:24
أبرزها ريال مدريد يوفنتوس.. مباريات كأس العالم للأندية اليوم
179 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة


تقام اليوم الثلاثاء 1-7-2025 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ريال مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي فى ختام مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، ولقاء بوروسيا دورتموند الألماني مع مونتيري المكسيكي، ضمن منافسات الدور نفسه.


مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

ريال مدريد × يوفنتوس- الساعة 10 مساء – تذاع على منصة DAZN

بوروسيا دورتموند × مونتيري- الساعة 4 صباحا- تذاع على منصة DAZN

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.
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