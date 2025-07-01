أبرزها ريال مدريد يوفنتوس.. مباريات كأس العالم للأندية اليوم

مواعيد مباريات 2025 والقنوات الناقلة× يوفنتوس- الساعة 10 مساء – تذاع على منصة DAZN× مونتيري- الساعة 4 صباحا- تذاع على منصة DAZNوتقام للأندية بنفس نظام للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من ، بالإضافة إلى أربعة أندية من ، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.