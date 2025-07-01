لامين يفاجئ برشلونة بطلب غريب.. ما شأن الرقم 10

وأصبح رقم 10 متاحاً للامين اعتباراً من الموسم الجديد بعد إعلان رحيل إلى صفوف على سبيل الإعارة.وحسب برنامج " " المهتم بأخبار برشلونة، فإن طلب تأجيل الإعلان عن رقمه الجديد حتى عيد ميلاده، 13 يوليو/تموز، عندما يوقع على تجديد عقده.وكانت خطة برشلونة الأولية هي الإعلان رسمياً عن القميص الجديد غداً الأربعاء 2 يوليو/تموز، تزامناً مع طرح القمصان الجديدة للبيع لاستغلال بيعه.وكان لامين يامال استبق الإعلان الرسمي من النادي من خلال منشورات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".ونشر النجم الدولي الإسباني صورة للأسطورة من الخلف وهو يرتدي قميص برشلونة رقم 10، وكذلك صورة أخرى في الساعات الماضية لرونالدينيو بنفس الطريقة، مما لمَّح بوضوح إلى الرقم الذي سيرتديه.ولتأكيد الأمر بشكل غير مباشر، كتب والد لامين على "إنستغرام": "أنت لا تستحق الرقم 10 فقط، بل تستحق أكثر من ذلك بكثير".يذكر أن لامين يامال سينضم إلى قائمة لاعبي برشلونة التاريخيين، الذين ارتدوا القميص رقم 10، مثل وروماريو ورونالدينيو ومارادونا وريفالدو وغيرهم.