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اليوم.. منتخب العراق للسيدات يختتم تصفيات كأس آسيا بمواجهة الهند
رياضة
2025-07-02 | 04:37
139 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يختتم منتخب
العراق
للسيدات لكرة القدم
مشواره
في تصفيات
كأس آسيا
عندما يواجه تحدياً صعباً في سعيه للحفاظ على آماله الضئيلة في التأهل للنهائيات، إذ يتطلب منه تحقيق فوز كبير في لقاء اليوم أمام الهند، مع انتظار نتائج مباريات أخرى لصالحه، من أجل الحفاظ على بصيص الأمل في الترشح.
ويبحث
العراق
عن التعويض عقب خسارته في الجولة الثالثة أمام تايلند صاحب الأرض والجمهور بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء، وتجمد رصيده عند (4 نقاط) في المركز الثالث، بينما يتصدر المنتخب
الهندي
ترتيب
المجموعة الثانية
وله (6 نقاط)، متفوقاً بفارق الأهداف عن تايلند، ولدى تيمور الشرقية نقطة واحدة، في حين يتذيل
منغوليا
القائمة من دون نقاط.
وأجرى المنتخب أمس وحدة تدريبية أخيرة بقيادة المدرب
عبد الوهاب أبو الهيل
، وشهدت غياب حارسة المرمى سلار
عبد الواحد
، المصابة في وقت سابق، والمدافعة روزين أبو زير التي تعرضت لإصابة في مباراة تايلند، إذ أثبتت الفحوصات الطبية حاجتها إلى الراحة لنحو أسبوعين، بينما ستعود اللاعبة إيلاف
شريف
إلى القائمة الرسمية بعد انتهاء فترة الإيقاف عنها لمباراتي منغوليا وتايلند.
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