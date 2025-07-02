اليوم.. منتخب العراق للسيدات يختتم تصفيات كأس آسيا بمواجهة الهند

ويبحث عن التعويض عقب خسارته في الجولة الثالثة أمام تايلند صاحب الأرض والجمهور بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء، وتجمد رصيده عند (4 نقاط) في المركز الثالث، بينما يتصدر المنتخب ترتيب وله (6 نقاط)، متفوقاً بفارق الأهداف عن تايلند، ولدى تيمور الشرقية نقطة واحدة، في حين يتذيل القائمة من دون نقاط.وأجرى المنتخب أمس وحدة تدريبية أخيرة بقيادة المدرب ، وشهدت غياب حارسة المرمى سلار ، المصابة في وقت سابق، والمدافعة روزين أبو زير التي تعرضت لإصابة في مباراة تايلند، إذ أثبتت الفحوصات الطبية حاجتها إلى الراحة لنحو أسبوعين، بينما ستعود اللاعبة إيلاف إلى القائمة الرسمية بعد انتهاء فترة الإيقاف عنها لمباراتي منغوليا وتايلند.