مدرب فرنسي شهير يقترب من الدوري السعودي

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المدرب البالغ عمره 58 عاماً سيوقع عقداً لمدة موسمين.ورحل غالتييه عن تدريب بعد خسارته لقب الدوري بفارق نقطتين عن السد، كما خسر أمام الفريق ذاته في قطر.وسبق أن توج غالتييه بلقب مع ليل في 2021، ثم مع في 2023.سيخلف الفرنسي المدرب البرازيلي شاموسكا الذي رحل عن الفريق بعد الصعود، وعاد لقيادة فريق التعاون.وسينافس نيوم في لأول مرة بعد صعوده بنهاية الموسم الماضي. وأعلن النادي تعاقده مع الفرنسي لاعب أولمبيك يوم الثلاثاء.