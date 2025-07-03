المحترف ألكسندر أوراها يعود الى المنتخب الأولمبي العراقي

واستدعاء أوراها يمثل عودة مرتقبة للاعب إلى صفوف المنتخب بعد غياب طويل، فرضته إصابة قوية تعرض لها نهاية العام الماضي، خلال إحدى مباريات فريقه في الدوري الإنكليزي للدرجة الأولى، أسفرت عن كسر في الساق، وأبعدته عن المشاركات الدولية، من بينها دورة الألعاب الأولمبية في .وكان الظهور الأخير لأوراها مع قد سُجل في مباراة ودية أمام في أواخر عام (2023)، قبل أن تعصف به الإصابة وتحرمه من التواجد في التشكيلة خلال الاستحقاقات السابقة.