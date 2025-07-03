برشلونة يحدد أهدافه في سوق الانتقالات

تركّز للنادي حاليًا على إتمام التعاقدات المهمة قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، وتحديدًا صفقة .وقد تم التوقيع بالفعل مع الحارس خوان غارسيا، بينما يُتوقع حسم صفقة ويليامز قبل الأسبوع المقبل.بعد ذلك، سيتوقف تحرّك النادي في سوق الانتقالات على حجم عمليات البيع وخروج بعض اللاعبين.وتتضمن الخطة التعاقد مع ظهير صاحب خبرة، سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى، مع إمكانية إضافة لاعب هجومي في اللحظات الأخيرة، في حال رحيل باو ، وذلك بعد حسم عمليات البيع.