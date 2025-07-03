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تعزية ملكية بوفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا
رياضة
2025-07-03 | 11:06
322 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
أبدى الأمير
ويليام
، ولي
العهد
البريطاني وأمير
ويلز
، حزنه الشديد لوفاة
البرتغالي
ديوغو جوتا
، مهاجم
ليفربول
الإنجليزي، مرسلاً تعازيه لعائلته وأقاربه وكل معارفه.
وذكرت "
وكالة الأنباء البريطانية
" أن ولي
العهد
البريطاني وهو محب لكرة القدم وراعي
الاتحاد الإنجليزي
للعبة، كتب رسالة تعزية عبر
وسائل التواصل الاجتماعي
في وفاة اللاعب الدولي
البرتغالي
.
ووجد
جوتا
(28 عاماً) ميتاً إلى جانب شقيقه
أندري
سيفا
، وذلك بعدما انحرفت سيارتهما عن مسارها في مقاطعة
زامورا
في إسبانيا.
وقال الأمير
ويليام
في رسالته: "بصفتي فرداً من عائلة كرة القدم أعرب عن أسفي وحزني الشديدين لوفاة
ديوغو جوتا
وشقيقه".
وأضاف: "تعازينا لعائلته وأصدقائه وكل مَن عرفه يوماً ما".
وكان جوتا ضمن فريق
ليفربول
الفائز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025 حيث سجل ستة أهداف في 26 مباراة بالموسم.
وكان جوتا قد تزوج من صديقته روت كاردوسو، التي أنجب منها ثلاثة أطفال، منذ 11 يوماً فقط.
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