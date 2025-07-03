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تعزية ملكية بوفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا

رياضة

2025-07-03 | 11:06
تعزية ملكية بوفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا
322 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
أبدى الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني وأمير ويلز، حزنه الشديد لوفاة البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، مرسلاً تعازيه لعائلته وأقاربه وكل معارفه.

وذكرت "وكالة الأنباء البريطانية" أن ولي العهد البريطاني وهو محب لكرة القدم وراعي الاتحاد الإنجليزي للعبة، كتب رسالة تعزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وفاة اللاعب الدولي البرتغالي.
ووجد جوتا (28 عاماً) ميتاً إلى جانب شقيقه أندري سيفا، وذلك بعدما انحرفت سيارتهما عن مسارها في مقاطعة زامورا في إسبانيا.
وقال الأمير ويليام في رسالته: "بصفتي فرداً من عائلة كرة القدم أعرب عن أسفي وحزني الشديدين لوفاة ديوغو جوتا وشقيقه".
وأضاف: "تعازينا لعائلته وأصدقائه وكل مَن عرفه يوماً ما".
وكان جوتا ضمن فريق ليفربول الفائز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025 حيث سجل ستة أهداف في 26 مباراة بالموسم.
وكان جوتا قد تزوج من صديقته روت كاردوسو، التي أنجب منها ثلاثة أطفال، منذ 11 يوماً فقط.
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