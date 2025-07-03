تعزية ملكية بوفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا

وذكرت " " أن ولي البريطاني وهو محب لكرة القدم وراعي للعبة، كتب رسالة تعزية عبر في وفاة اللاعب الدولي .ووجد (28 عاماً) ميتاً إلى جانب شقيقه ، وذلك بعدما انحرفت سيارتهما عن مسارها في مقاطعة في إسبانيا.وقال الأمير في رسالته: "بصفتي فرداً من عائلة كرة القدم أعرب عن أسفي وحزني الشديدين لوفاة وشقيقه".وأضاف: "تعازينا لعائلته وأصدقائه وكل مَن عرفه يوماً ما".وكان جوتا ضمن فريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025 حيث سجل ستة أهداف في 26 مباراة بالموسم.وكان جوتا قد تزوج من صديقته روت كاردوسو، التي أنجب منها ثلاثة أطفال، منذ 11 يوماً فقط.