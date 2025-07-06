قائمة هدافي مونديال الاندية

ويواصل النجم الإسباني الشاب غونزالو غارسيا مهاجم فريق ، تألقه في مونديال الأندية 2025، ووصوله إلى بشكل مفاجئ إلى صدارة قائمة الهدافين في البطولة، المقامة حاليا في .وأحرز غونزالو غارسيا (21 عاما) الهدف الأول لريال في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، في دور الثمانية للمونديال، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف.ويتقاسم المهاجم الإسباني الشاب صدارة قائمة هدافي البطولة مع ثلاثة لاعبين آخرين ولكنهم ودعوا البطولة وهم الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا نجم فريق بنفيكا ، البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم نادي السعودي، إضافة إلى المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، الذي سجل الهدف الثاني لفريق بوروسيا دورتموند من ركلة جزاء.ولا تزال الفرصة مواتية أمام غونزالو غارسيا للانفراد بصدارة البطولة، في ضوء تأهل الفريق الملكيإلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية 2025، حيث سيواجه فيه الفرنسيوفي ما يلي جدول ترتيب أفضل هدافي للأندية 2025، قبل الدور قبل النهائي:1- الإسباني غونزالو غارسيا (ريال مدريد) – 4 أهداف-2 البرازيلي ماركوس ليوناردو (الهلال السعودي) – 4 أهداف-3 الأرجنتيني آنخيل دي ماريا (بنفيكا) – 4 أهداف-4 الغاني سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) – 4 أهداف5- الفلسطيني وسام أبو علي (الأهلي المصري) – 3 أهداف-6 الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ) – 3 أهداف-7 الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ) – 3 أهداف-8 الفرنسي مايكل أوليز (بايرن ميونخ) – 3 أهداف-9 الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 3 أهداف-10 النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 3 أهداف-11 المكسيكي بيرتيرامي (مونتيري) – 3 أهداف12- التركي كينان يلدز (يوفنتوس) – 3 أهداف13- البرتغالي ييدرو نيتو (تشيلسي) – 3 أهداف