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قائمة هدافي مونديال الاندية

رياضة

2025-07-06 | 12:04
قائمة هدافي مونديال الاندية
87 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
احتدم الصراع على لقب هداف النسخة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2025 للأندية، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، وذلك مع انتهاء مباريات الدور ربع النهائي للبطولة يوم أمس السبت.

ويواصل النجم الإسباني الشاب غونزالو غارسيا مهاجم فريق ريال مدريد، تألقه في مونديال الأندية 2025، ووصوله إلى بشكل مفاجئ إلى صدارة قائمة الهدافين في البطولة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
وأحرز غونزالو غارسيا (21 عاما) الهدف الأول لريال مدريد في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، في دور الثمانية للمونديال، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف.
ويتقاسم المهاجم الإسباني الشاب صدارة قائمة هدافي البطولة مع ثلاثة لاعبين آخرين ولكنهم ودعوا البطولة وهم الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا نجم فريق بنفيكا البرتغالي، البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم نادي الهلال السعودي، إضافة إلى المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، الذي سجل الهدف الثاني لفريق بوروسيا دورتموند من ركلة جزاء.
ولا تزال الفرصة مواتية أمام غونزالو غارسيا للانفراد بصدارة البطولة، في ضوء تأهل الفريق الملكيإلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية 2025، حيث سيواجه فيه نادي باريس سان جيرمان الفرنسيوفي ما يلي جدول ترتيب أفضل هدافي كأس العالم للأندية 2025، قبل الدور قبل النهائي:
1- الإسباني غونزالو غارسيا (ريال مدريد) – 4 أهداف
-2 البرازيلي ماركوس ليوناردو (الهلال السعودي) – 4 أهداف
-3 الأرجنتيني آنخيل دي ماريا (بنفيكا) – 4 أهداف
-4 الغاني سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) – 4 أهداف
5- الفلسطيني وسام أبو علي (الأهلي المصري) – 3 أهداف
-6 الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ) – 3 أهداف
-7 الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ) – 3 أهداف
-8 الفرنسي مايكل أوليز (بايرن ميونخ) – 3 أهداف
-9 الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 3 أهداف
-10 النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 3 أهداف
-11 المكسيكي جيرمان بيرتيرامي (مونتيري) – 3 أهداف
12- التركي كينان يلدز (يوفنتوس) – 3 أهداف
13- البرتغالي ييدرو نيتو (تشيلسي) – 3 أهداف
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