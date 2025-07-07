محمد قاسم يقترب من تمثيل نادي الزوراء

ويعد قاسم الذي يشغل مركز خط الوسط، من الأسماء البارزة في دوري نجوم العراق
، إذ أظهر اللاعب مستويات مميزة مع غزلان البادية
في الموسم المنصرم، مما جعله هدفًا رئيسًا لإدارة الزوراء
من أجل تعزيز صفوف الفريق الطامح للعودة إلى منصات التتويج.
وبحسب المصدر، فإنَّ التوافق على الشروط الشخصية بين اللاعب والنادي قد تم بشكل كبير، ولم يتبقّ سوى بعض التفاصيل الإجرائية لإتمام الصفقة، ومن المتوقع أن يمثل وصوله إضافة نوعية للفريق، لا سيما مع سعي القلعة
البيضاء للمنافسة بقوة على تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ (7) أعوام، بحسب الصحيفة الرسمية.
ويترقب جمهور النوارس الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة بفارغ الصبر، على أمل أن يسهم اللاعب الدولي محمد قاسم
الذي سبق أن مثل نفط الوسط
والقوة الجوية والشرطة، في تحقيق طموحاتهم وقيادة الفريق نحو تحقيق أفضل النتائج.
إلى ذلك جدّدت إدارة الزوراء عقود كل من المهاجم النيجيري
إبراهيم توميو والكاميروني كلارينس وكرار نبيل ومحمد مراد، كما استقطبت رسميًّا الظهير الأيسر ضرغام إسماعيل
القادم من الخالدية البحريني
، بينما المفاوضات مستمرة مع حسن عبد الكريم
والحارس جلال حسن
من أجل البقاء في عشّ النوارس.