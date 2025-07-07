محمد قاسم يقترب من تمثيل نادي الزوراء

ويعد قاسم الذي يشغل مركز خط الوسط، من الأسماء البارزة في ، إذ أظهر اللاعب مستويات مميزة مع غزلان في الموسم المنصرم، مما جعله هدفًا رئيسًا لإدارة من أجل تعزيز صفوف الفريق الطامح للعودة إلى منصات التتويج.وبحسب المصدر، فإنَّ التوافق على الشروط الشخصية بين اللاعب والنادي قد تم بشكل كبير، ولم يتبقّ سوى بعض التفاصيل الإجرائية لإتمام الصفقة، ومن المتوقع أن يمثل وصوله إضافة نوعية للفريق، لا سيما مع سعي البيضاء للمنافسة بقوة على تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ (7) أعوام، بحسب الصحيفة الرسمية.ويترقب جمهور النوارس الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة بفارغ الصبر، على أمل أن يسهم اللاعب الدولي الذي سبق أن مثل والقوة الجوية والشرطة، في تحقيق طموحاتهم وقيادة الفريق نحو تحقيق أفضل النتائج.إلى ذلك جدّدت إدارة الزوراء عقود كل من المهاجم إبراهيم توميو والكاميروني كلارينس وكرار نبيل ومحمد مراد، كما استقطبت رسميًّا الظهير الأيسر ضرغام القادم من ، بينما المفاوضات مستمرة مع والحارس من أجل البقاء في عشّ النوارس.