عقب مونديال الأندية.. 5 نجوم يقتربون من مغادرة ريال مدريد

ويخوض منافسات المونديال، تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، الذي أظهر اقتناعات فنية قد تهدد بقاء بعض اللاعبين بصحبة نادي العاصمة ، حسب ما أوضحته صحيفة "سبورت" الإسبانية.5 لاعبين قد يغادرون عقب مونديال الأنديةولا يُعد المهاجم البرازيلي رودريغو غوس جزءًا من خطط ألونسو الفنية، مع اكتفائه بخوض مباراة واحدة فقط ضمن التشكيلة الأساسية لريال ببطولة 2025. ويُقال إن اللاعب صاحب الـ24 عامًا قد يتخذ خطوة الرحيل إلى نادٍ آخر، عقب العودة من .ويفضل ألونسو التعويل على أسماء أخرى في خط الهجوم، على غرار غونزالو غارسيا، كما يحظى التركي أردا غولر بفرصة أكبر للعب في خط الوسط وصناعة الألعاب، ومن شأن ذلك أن يؤثر في حظوظ لاعبين آخرين باللعب والمشاركة، مثل المهاجم البرازيلي إندريك دي سوزا ومتوسط الميدان داني سيبايوس.وتعتقد "سبورت" أن استمرار ألونسو في التعويل على غارسيا وغولر، قد يدفع إندريك وسيبايوس للرحيل عن ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية 2025، علمًا أن سيبايوس اكتفى بخوض 70 دقيقة فقط في مونديال الأندية 2025 حتى الآن، فيما يغيب إندريك عن البطولة بداعي الإصابة.وفي خط الدفاع، يحظى دين هويسين بمركز أساسي في قلب الدفاع، ما يهدد بقاء النمساوي دافيد ألابا مع الفريق، والأمر ذاته ينطبق على مركز الظهير الأيسر؛ حيث تمكن فران غارسيا من تقديم مستويات طيبة تحت قيادة ألونسو، ليضع الضغوط على كاهل الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي قد يجد نفسه خارج قلعة "سانتياغو برنابيو"، خاصةً مع تطلع لضم مدافع أيسر جديد هذا الصيف.يُذكر أن ريال مدريد تعاقد مع 3 لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الصيفية 2025 حتى الآن، ويتعلق الأمر بقلب الدفاع دين هويسين، والظهير الأيمن ترنت أرنولد، ومتوسط الميدان المهاجم فرانكو ماستانتونو، علمًا أن الأخير سيلتحق بالفريق رسميًّا عقب انتهاء مونديال الأندية.