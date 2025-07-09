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قبيل مواجهة ريال مدريد.. حارس باريس "مصدوم"!
رياضة
2025-07-09 | 08:23
395 شوهد
أقر
المدير الفني
لنادي
باريس سان جيرمان
،
لويس إنريكي
، بشعور حارس مرمى فريقه،
جيانلويجي
دوناروما
، بالذنب تجاه لاعب الوسط الألماني
جمال موسيالا
، بعد أن تسبب في إصابته بكسر في الكاحل خلال مباراة ربع نهائي
كأس العالم للأندية
هذا الأسبوع.
وقال
إنريكي
إن
دوناروما
يعاني من تأنيب
الضمير
منذ يوم المباراة، مؤكداً أنه "مُحطّم نفسياً" حتى بعد تواصله هاتفياً مع النجم الألماني الذي خضع لعملية جراحية ناجحة أول أمس الاثنين حسب بيان رسمي قدمه نادي
بايرن ميونيخ
.
ودافع
لويس إنريكي
عن قائد
إيطاليا
بعد الإصابة المخيفة التي تسبب فيها لنجم
بايرن
ميونيخ، مشيراً إلى أنه لم يكن يريد إيذاء خصمه بوضوح.
وفي نفس الوقت لا يزال زميل موسيالا، الحارس
مانويل نوير
، يُلقي باللوم على دوناروما في لقاءاته الصحفية التي أعقبت خروج بايرن بهدفين دون رد.
وفي مواجهة أوروبية من العيار الثقيل يلتقي
ريال مدريد
مع
باريس سان جيرمان
اليوم الأربعاء، في نصف نهائي
كأس العالم للأندية
2025 على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.
ومن المقرر أن تقام المباراة، عند الساعة 22:00 مساء بتوقيت
بغداد
.
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