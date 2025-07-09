الحكم بحبس أنشيلوتي لمدة عام

ووجهت التهم لأنشيلوتي عندما كان يقود الإسباني قبل 11 عاما.ويتهم المدرب بعدم دفع على الدخل الخاص بحقوق الصور الخاصة به، عندما كان مدربا للفريق عام 2014.ونادرا ما يتطلب نص القانون الإسباني تطبيق عقوبة السجن لأي متهم لمدة أقل من عامين في جريمة غير متعلقة بالعنف، طالما لم يسبق إدانته من قبل.