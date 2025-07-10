بعد اكتساح ريال مدريد.. هذه مكاسب باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن بي إس جي كان قد ضمن بالفعل 66 مليون يورو من أرباح المشاركة في مونديال الأندية قبل مواجهة ، وبعدها زاد هذا المبلغ 25.6 مليون يورو بفضل الفوز الكاسح.وأضافت الصحيفة "وفقا لبيانات (فيفا)، حصل بي إس جي على 27.2 مليون يورو لمشاركته في البطولة، و3.4 مليون يورو لفوزيه في دور المجموعات على وسياتل ساوندرز".وأشارت "تشمل المكاسب أيضا مكافأة 6.4 مليون يورو لتأهله إلى دور الستة عشر، و11.8 مليون يورو لربع النهائي، و17.8 مليون يورو لنصف النهائي، و25.6 مليون يورو للنهائي، أي ما مجموعه 91.6 مليون يورو".وتابعت "في حال الفوز على في نهائي مونديال الأندية يوم الأحد، سينتعش الفريق الباريسي بـ 34.08 مليون يورو إضافية ليصل إجمالي نصيبه من مكافآت البطولة إلى ما يزيد قليلاً عن 125 مليون يورو".أوضحت لوباريزيان أن الإدارة الباريسية ستخصص جزءًا من أرباح للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، وهي خطوة من شأنها أن تحطم رقما قياسيا من ناحية الأرباح المالية.وختمت تقريرها "قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، كانت لسان تخطط لتجاوز 806 ملايين يورو من حيث الإيرادات، ومن المتوقع تحطيم هذا الرقم القياسي، الذي تحقق بنهاية موسم 2023-2024، لأن الفوز بدوري أبطال أوروبا أنعش خزينة بـ 144 مليون يورو بخلاف إيرادات التذاكر على مدار الموسم التي من المتوقع أن تتجاوز 170 مليون يورو".