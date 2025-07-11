موعد إجراء قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

وذكر بيان للاتحاد، ان "قرعة المرحلة الرابعة "الملحق " من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2026 سيتم إجراؤها في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم 17 تموز الجاري وذلك في مقر بالعاصمة الماليزية كوالالمبور".وأضاف البيان، أن "المنتخبات التي احتلت المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة - وهي ، وإندونيسيا، والعراق، وعُمان، والسعودية، والإمارات - سوف تحصل على فرصة جديدة عبر منافسات الملحق، المقررة إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 14 تشرين اول المقبل".وأشار الى ان "المنتخبات سيتم تقسيمها خلال منافسات الملحق إلى مجموعتين، تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، على أن فقط متصدر كل مجموعة إلى النهائيات العالمية المُرتقبة في العام المُقبل".وبين ان "مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة من خلال التجمع، حيث تم تأكيد والاتحاد السعودي لكرة القدم كجهتين مُضيفتين للمباريات خلال الشهر الماضي".