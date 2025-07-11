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موعد إجراء قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

رياضة

2025-07-11 | 09:00
موعد إجراء قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم
385 شوهد

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد إجراء قرعة المرحلة الرابعة "الملحق القاري" من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وذكر بيان للاتحاد، ان "قرعة المرحلة الرابعة "الملحق القاري" من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 سيتم إجراؤها في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم 17 تموز الجاري وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور".

وأضاف البيان، أن "المنتخبات التي احتلت المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة - وهي قطر، وإندونيسيا، والعراق، وعُمان، والسعودية، والإمارات - سوف تحصل على فرصة جديدة عبر منافسات الملحق، المقررة إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 14 تشرين اول المقبل".

وأشار الى ان "المنتخبات سيتم تقسيمها خلال منافسات الملحق إلى مجموعتين، تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل فقط متصدر كل مجموعة إلى النهائيات العالمية المُرتقبة في العام المُقبل".

وبين ان "مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة من خلال التجمع، حيث تم تأكيد الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم كجهتين مُضيفتين للمباريات خلال الشهر الماضي".
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